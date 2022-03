SORCIÈRE SORCIÈRE Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Fécamp Seine-Maritime Une dame un peu étrange…

elle prépare quelque chose…

Un gâteau ? une potion magique ? Sous ses airs charmants se cache quelque chose…

Est-ce une fée ? une sorcière ? Allez savoir !

Au fil de sa recette, elle raconte des histoires de sorcières, de sorcellerie. Quand les sorcières du monde entier se croisent pour finir de façon surprenante, un même petit frisson parcourt l’échine des auditeurs. Spectacle par la Compagnie du Piano à Pouces (à partir de 7 ans) Mercredi 26 octobre à 15h

Rdv Maison du Patrimoine, 10 rue des forts – 76400 FÉCAMP

Réservation au service Archives-Patrimoine au 02 35 10 60 96

Spectacle par la Compagnie du Piano à Pouces (à partir de 7 ans) Mercredi 26 octobre à 15h

Rdv Maison du Patrimoine, 10 rue des forts – 76400 FÉCAMP

Réservation au service Archives-Patrimoine au 02 35 10 60 96

Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité pour les – de 18 ans.

