SORCIERE, PIRATE ET CROCODILE THEATRE DU MARAIS, 2 mars 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-03-02 à 14:00. Tarif : 18.0 à 18.0 euros. La sorcière » Maladroite » filleule de » Maléfique » est très en retard dans sa préparation pour les » Goldens crapauds « . Un ingrédient capital est introuvable pour sa nouvelle formule magique… de la bave de crocodile ! Seule solution, aller en prélever directement à la grotte de » l'effroyable » sur le » Terible crocodile « . Elle fera appel au célèbre capitaine Bourtouga, pirate sanguinaire réputé pour n'avoir peur de rien ni de personne. Le capitaine sera-t-il à la hauteur de sa réputation et le crocodile assez docile pour donner de sa bave? Pour le savoir partez à l'aventure avec Maladroite, le capitaine Bourtouga et vous ferez la rencontre du hibou messager, du corbeau rigolo et du terrible crocodile! Magie, chant, danse, rires et interaction seront au rendez-vous. THEATRE DU MARAIS PARIS 37, RUE VOLTA Paris

Magie, chant, danse, rires et interaction seront au rendez-vous. .18.0 EUR18.0. Votre billet est ici

Lieu THEATRE DU MARAIS Adresse 37, RUE VOLTA Ville PARIS Tarif 18.0-18.0

