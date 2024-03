SORCIERE GRIBOUILLIS ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne, mercredi 17 avril 2024.

Le chevalier Fred tombe soudain fou amoureux de la sorcière Gribouillis… Venez aider la princesse Mélanie à délivrer le chevalier de ce mauvais sortLa princesse Mélanie et le chevalier Fred sont très amoureux. Le chevalier souhaite demander la princesse en mariage. Coco le perroquet s’empresse de tout raconter à la sorcière Gribouillis. Furieuse, elle prépare une potion maléfique pour jeter un sort au chevalier.Oups ! Elle se trompe dans la formule !… Le chevalier tombe soudain fou amoureux de la sorcière… C’est le monde à l’envers ! Désormais, il ne reconnaît plus du tout la princesse Mélanie ! Il faut absolument qu’il recouvre la mémoire et que tout redevienne comme avant.La princesse et les enfants vont devoir trouver un remède afin de délivrer le chevalier de ce mauvais sort… Le chevalier Fred, va-t-il oublier la princesse Mélanie ? Comment vont réagir la sorcière Gribouillis et Coco, son perroquet ? La princesse et le chevalier, pourront-ils redevenir amoureux ?a partir de 3 ansAuteur : Nathalie Javelle Artistes : Nathalie Javelle, en alternance : Jennifer Chiama, Cécile Genovese, Antoine Bernard, Arnaud LaurentMetteur en scène : Nathalie Javelle

Tarif : 11.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-04-17 à 14:30

Réservez votre billet ici

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77