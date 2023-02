SORCELLERIE ET JETEURS DE SORTS MAISON DU PATRIMOINE, 28 octobre 2023, Fécamp .

SORCELLERIE ET JETEURS DE SORTS

10 rue des Forts MAISON DU PATRIMOINE Fécamp Seine-Maritime

MAISON DU PATRIMOINE 10 rue des Forts

Fécamp

Seine-Maritime

Spectacle par la Compagnie du Piano à Pouces, à partir de 12 ans.

La sorcellerie n’est pas morte même si Voltaire de son temps affirmait : « les sorcières n’existent plus depuis qu’on ne les brûle plus ». Or, de nos jours, à la ville comme à la campagne, les jeteurs de sorts font toujours leurs œuvres.

A travers des histoires et l’Histoire de la sorcellerie, notre « conte-férencière » vous emmène au pays de l’étrange et de l’irrationnel. Au croisement de travaux d’ethnologues, d’historiens et de faits divers, ce spectacle vous fait découvrir pourquoi nous frissonnons encore face à des faits inexpliqués et que l’on croit toujours aux « sorcières ».

Le samedi 28 octobre à 18h

Rdv Maison du Patrimoine, 10 rue des forts à Fécamp

Réservation au service Archives-Patrimoine au 02 35 10 60 96

Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité pour les – de 18 ans.

