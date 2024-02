SORCELLERIE ET JETEURS DE SORTS Maison du Patrimoine Fécamp, samedi 26 octobre 2024.

SORCELLERIE ET JETEURS DE SORTS Maison du Patrimoine Fécamp Seine-Maritime

La sorcellerie n’est pas morte même si Voltaire de son temps affirmait les sorcières n’existent plus depuis qu’on ne les brûle plus ».

Or, de nos jours, à la ville comme à la campagne, les jeteurs de sorts font toujours leurs œuvres.

A travers des histoires et l’Histoire de la sorcellerie, notre conte-férencière vous emmène au pays de l’étrange et de l’irrationnel. Au croisement de travaux d’ethnologues, d’historiens et de faits divers, ce spectacle vous fait découvrir pourquoi nous frissonnons encore face à des faits inexpliqués et que l’on croit toujours aux sorcières ».

Spectacle par la Compagnie du Piano à Pouces.

Dès 12 ans ; places limitées, réservation obligatoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-26 18:00:00

fin : 2024-10-26

Maison du Patrimoine 10 rue des Forts

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie patrimoine@ville-fecamp.fr

