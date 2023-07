BAPTÊMES DE L’AIR Sorbs, 18 septembre 2023, Sorbs.

Sorbs,Hérault

BAPTÊMES DE L’AIR A L’OCCASION DES JOURNÉES PORTES OUVERTES ASSOCATIVES. MONTGOLFIADES CAUSSES ET LARZAC.

2023-09-18 07:00:00 fin : 2023-09-18 . .

Sorbs 34520 Hérault Occitanie



AIR BAPTISMS ON THE OCCASION OF ASSOCATIVE OPEN DAYS. MONTGOLFIADES CAUSSES ET LARZAC

PRIMEROS VUELOS EN LAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DE LA ASOCIACIÓN. MONTGOLFIADES CAUSSES ET LARZAC

LUFTTAUFEN ANLÄSSLICH DER TAGE DER OFFENEN TÜR VON VEREINEN. MONTGOLFIADES CAUSSES ET LARZAC

Mise à jour le 2023-07-13 par OT LODEVOIS ET LARZAC