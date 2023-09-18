BAPTÊMES DE L’AIR Sorbs
BAPTÊMES DE L’AIR Sorbs, 18 septembre 2023, Sorbs.
Sorbs,Hérault
BAPTÊMES DE L’AIR A L’OCCASION DES JOURNÉES PORTES OUVERTES ASSOCATIVES. MONTGOLFIADES CAUSSES ET LARZAC.
2023-09-18 07:00:00 fin : 2023-09-18 . .
Sorbs 34520 Hérault Occitanie
AIR BAPTISMS ON THE OCCASION OF ASSOCATIVE OPEN DAYS. MONTGOLFIADES CAUSSES ET LARZAC
PRIMEROS VUELOS EN LAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DE LA ASOCIACIÓN. MONTGOLFIADES CAUSSES ET LARZAC
LUFTTAUFEN ANLÄSSLICH DER TAGE DER OFFENEN TÜR VON VEREINEN. MONTGOLFIADES CAUSSES ET LARZAC
Mise à jour le 2023-07-13 par OT LODEVOIS ET LARZAC