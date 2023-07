DUO DE KERMIT AVEC GUILLAUME ET SES ABEILLES ! Sorbs, 24 juillet 2023, Sorbs.

Sorbs,Hérault

Matinée au frais sur le Larzac, pour un DUO de KERMIT en compagnie des insectes et autres petites bêtes pollinisatrices, occasion de participer activement à l’inventaire de la biodiversité de Sorbs !

Balade à la recherche des insectes butineurs avec Gilles et découverte du monde complexe des abeilles domestiques avec Guillaume Périer, apiculteur passionné et passionnant !.

2023-07-24 09:30:00 fin : 2023-07-24 12:30:00. EUR.

Sorbs 34520 Hérault Occitanie



A cool morning on the Larzac, for a DUO of KERMIT in the company of insects and other small pollinating creatures, an opportunity to take an active part in the Sorbs biodiversity inventory!

Stroll in search of foraging insects with Gilles and discover the complex world of honey bees with Guillaume Périer, a passionate and fascinating beekeeper!

Una mañana fresca en el Larzac, para un DUO de KERMIT en compañía de insectos y otras pequeñas criaturas polinizadoras, ¡una oportunidad para participar activamente en el inventario de la biodiversidad de Sorbs!

Un paseo en busca de insectos forrajeros con Gilles y el descubrimiento del complejo mundo de las abejas melíferas con Guillaume Périer, un apicultor apasionado y fascinante

Morgens im kühlen Larzac, für ein KERMIT-DUO in Gesellschaft von Insekten und anderen kleinen bestäubenden Tieren, Gelegenheit, aktiv an der Bestandsaufnahme der Biodiversität von Sorbs teilzunehmen!

Spaziergang auf der Suche nach sammelnden Insekten mit Gilles und Entdeckung der komplexen Welt der Honigbienen mit Guillaume Périer, einem leidenschaftlichen und begeisternden Imker!

