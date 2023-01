Projection-Débat du film 12 Hommes en colère de Sidney Lumet Sorbonne Université Lettres Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Projection-Débat du film 12 Hommes en colère de Sidney Lumet Sorbonne Université Lettres, 26 janvier 2023, Paris. Projection-Débat du film 12 Hommes en colère de Sidney Lumet Jeudi 26 janvier, 18h45 Sorbonne Université Lettres

Entrée gratuite, réservation conseillée

Le Banquet des étudiant.e.s & CINE FAC sont heureux de vous inviter à la projection du film 12 hommes en colère de Sidney Lumet, en VOSTF, suivie d’un débat le jeudi 26 janvier à 18H45. Sorbonne Université Lettres 46 rue Saint-Jacques 75005 Paris Quartier de la Sorbonne Paris 75005 Île-de-France Le Banquet des étudiant.e.s & CINE FAC sont heureux de vous inviter à la projection du film 12 hommes en colère de Sidney Lumet en VOSTF, suivie d’un débat. Jeudi 26 janvier à 18H45

Amphi Milne Edwards, Sorbonne Université Lettres,

16 rue de la Sorbonne 75005 Paris

Métro/RER : Cluny-LaSorbonne Synopsis :

Un jeune homme d’origine modeste est accusé du meurtre de son père et risque la peine de mort. Le jury composé de douze hommes se retire pour délibérer et procède immédiatement à un vote : onze votent coupable, or la décision doit être prise à l’unanimité. Le juré qui a voté non-coupable, sommé de se justifier, explique qu’il a un doute et que la vie d’un homme mérite quelques heures de discussion. Il s’emploie alors à les convaincre un par un.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T18:45:00+01:00

2023-01-26T21:15:00+01:00 DR

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Sorbonne Université Lettres Adresse 46 rue Saint-Jacques 75005 Paris Quartier de la Sorbonne Ville Paris Age minimum 16 Age maximum 99 lieuville Sorbonne Université Lettres Paris

Sorbonne Université Lettres Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Projection-Débat du film 12 Hommes en colère de Sidney Lumet Sorbonne Université Lettres 2023-01-26 was last modified: by Projection-Débat du film 12 Hommes en colère de Sidney Lumet Sorbonne Université Lettres Sorbonne Université Lettres 26 janvier 2023 Paris Sorbonne Université Lettres Paris

Paris