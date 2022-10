Projection-Débat | Hannah Arendt, de Margarethe von Trotta Sorbonne Université Lettres Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Banquet des étudiant.e.s & CINE FAC sont heureux de vous inviter à la projection du film Hannah Arendt de Margarethe von Trotta, suivie d’un débat. Entrée gratuite, réservation conseillée. Sorbonne Université Lettres 46 rue Saint-Jacques 75005 Paris Quartier de la Sorbonne Paris 75005 Île-de-France [{« link »: « http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=422 »}] Le Banquet des étudiant.e.s & CINE FAC sont heureux de vous inviter à la projection du film Hannah Arendt de Margarethe von Trotta, suivie d’un débat. Jeudi 27 octobre à 19H00

Amphi Michelet, Sorbonne Université Lettres,

46 rue Saint-Jacques 75005 Paris

Métro/RER : Cluny – La Sorbonne Synopsis : 1961 – La philosophe juive allemande Hannah Arendt est envoyée à Jérusalem par le New Yorker pour couvrir le procès d’Adolf Eichmann, responsable de la déportation de millions de juifs. Les articles qu’elle publie et sa théorie de « La banalité du mal » déclenchent une controverse sans précédent. Son obstination et l’exigence de sa pensée se heurtent à l’incompréhension de ses proches et provoquent son isolement. Info & réservation

