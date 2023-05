Salon du mariage Place de la marier, 13 mai 2023, .

2ème édition du salon du mariage. Entrée gratuite de 14h à 18h et défilé le dimanche à 15h..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-14 . .

Place de la marier Salle polyvalente

Sorbier 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



2nd edition of the wedding fair. Free entrance from 2pm to 6pm and parade on Sunday at 3pm.

2ª edición de la feria de bodas. Entrada gratuita de 14:00 a 18:00 y desfile el domingo a las 15:00.

2. Ausgabe der Hochzeitsmesse. Freier Eintritt von 14 bis 18 Uhr und Parade am Sonntag um 15 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire