Marché de Noël de Soral Soral Soral, 25 novembre 2023, Soral.

Marché de Noël de Soral Samedi 25 novembre, 10h00 Soral

Le marché de Noël de Soral accueille une vingtaine de stands artisanaux en plein air sur la place de l’église. L’occasion de trouver des cadeaux de Noël originaux et personnalisés. Plusieurs animations sont prévues pour les enfants (contes, ateliers créatifs, balades à poney). Les enfants peuvent également écrire et poster leur lettre au Père-Noël. Petite restauration à disposition (hot-dogs, tarticlette, huîtres, soupe aux légumes, vin chaud, …). Ambiance chaleureuse et familiale.

Soral Route des Lolliets 5 Soral 1286 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

DR