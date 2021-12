SOPRYTON ? COMPLÈTEMENT BARANO ! Machecoul-Saint-Même, 5 janvier 2022, Machecoul-Saint-Même.

SOPRYTON ? COMPLÈTEMENT BARANO ! Espace de Retz 14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même

2022-01-05 16:00:00

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

EUR Deux saxophonistes jouent de la différence de leurs instruments et dessinent des tableaux variés. Le sol devient écran et terrain de jeu, de quoi vous plonger dans une bulle sonore, visuelle et dessinée aussi magique que poétique.

Par le Collectif à l’envers

Plus d’infos: www.collectifalenvers.org

Musiques (traditionnelles) imaginées – L’histoire d’une rencontre à travers toutes les palettes sonores possibles

https://www.saison-culturelle-machecoul.fr/

