Soprano Saint-Denis, 6 mai 2022, Saint-Denis. Soprano Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis

2022-05-06 – 2022-05-06 Stade de France Avenue Jules Rimet

Saint-Denis Seine-Saint-Denis Saint-Denis Seine-Saint-Denis EUR 40 71 Soprano, l’artiste battant tous les records voit les choses en grand ! +33 892 39 01 00 https://www.stadefrance.com/fr/billetterie/soprano Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis

dernière mise à jour : 2022-04-08 par Office de Tourisme Plaine commune grand Paris

Détails Catégories d’évènement: Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Saint-Denis Adresse Stade de France Avenue Jules Rimet Ville Saint-Denis lieuville Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Departement Seine-Saint-Denis

Soprano Saint-Denis 2022-05-06 was last modified: by Soprano Saint-Denis Saint-Denis 6 mai 2022 saint-denis seine saint denis

Saint-Denis Seine-Saint-Denis