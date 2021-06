Albi Albi Albi, Tarn Soprano – Festival Pause Guitare Sud de France 2021 Albi Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Soprano – Festival Pause Guitare Sud de France 2021 Albi, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Albi. Soprano – Festival Pause Guitare Sud de France 2021 2021-07-13 22:30:00 22:30:00 – 2021-07-13 Rue Lamothe Base de loisirs de Pratgraussals

Albi Tarn Pause Guitare Sud de France fête cette année ses 25 ans !

Le festival proposera une programmation à Albi, du 1 au 18 juillet 2021, mêlant astucieusement têtes d’affiche et artistes en développement. contact@arpegesettremolos.net +33 5 63 60 55 90 http://www.arpegesettremolos.net/ dernière mise à jour : 2021-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Albi Adresse Rue Lamothe Base de loisirs de Pratgraussals Ville Albi lieuville 43.92938#2.13593