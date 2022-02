Soprano, Chasseur d’Etoiles tour Stade Vélodrome Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Billetterie : [https://sur.om.fr/3IuQrn6](https://sur.om.fr/3IuQrn6) Soprano l’artiste battant tous les records, remontera sur scène en 2022 et il voit les choses en grand ! Un départ immédiat dans les étoiles, avant de revenir pour 4 dates exceptionnelles dans les plus grands stades de France, en configuration scène centrale, qui permettra à l’artiste d’être au plus près de son public ! Retour sur terre prévu le 18 et 19 juin 2022 à l’Orange Vélodrome de Marseille, Accrochez-vos ceintures et prenez place pour le « Chasseur d’étoiles tour »!

De 40 à 71€

♫♫♫ Stade Vélodrome 3 Bd Michelet, 13008 Marseille Marseille Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Lieu Stade Vélodrome Adresse 3 Bd Michelet, 13008 Marseille Ville Marseille

