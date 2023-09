Soppe en lumières Soppe-le-Bas, 16 décembre 2023, Soppe-le-Bas.

Soppe-le-Bas,Haut-Rhin

Spectacle et musique en plein air avec la visite du père Noël. Les enfants pourront lui donner leur lettre ou un dessin. Buvette et petite restauration sur place..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 22:00:00. EUR.

Soppe-le-Bas 68780 Haut-Rhin Grand Est



Open-air show and music with a visit from Santa Claus. Children can give him a letter or a drawing. Refreshments and snacks on site.

Espectáculo al aire libre y música con la visita de Papá Noel. Los niños podrán entregarle una carta o un dibujo. Refrescos y tentempiés in situ.

Aufführung und Musik unter freiem Himmel mit dem Besuch des Weihnachtsmanns. Die Kinder können ihm ihren Brief oder eine Zeichnung überreichen. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de tourisme de Masevaux