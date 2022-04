Sopico + Shadéblauck Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Sopico + Shadéblauck Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 14 avril 2022, Nantes. 2022-04-14 Placement libre debout

Horaire : 20:30

Gratuit : non Carte Stereolux 10.00€Prévente 14.60€ Placement libre debout Sopico se démarque de ses pairs par un son mixant mélodies et instrumentalité du rock au flow tranchant du rap, mâtiné d’un spleen caractéristique qui lui donne toute sa singularité. Le jeune parisien est un touche-à-tout dont l’art, à l’image des Nuages, peut revêtir plusieurs formes. Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/sopico-shadeblauck

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Adresse 4 Boulevard Léon Bureau Ville Nantes lieuville Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Sopico + Shadéblauck Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes 2022-04-14 was last modified: by Sopico + Shadéblauck Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes 14 avril 2022 Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique