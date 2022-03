Sopico Marseille 11e Arrondissement, 23 avril 2022, Marseille 11e Arrondissement.

15 17 Sopico, Sofiane dans le civil, est un autodidacte multi instrumentiste (guitare, piano, claviers, instruments à vent et à cordes) qui se définit comme passionné, très curieux. Il aime tester des choses artistiquement, c’est un touche-à-tout perfectionniste, sans carcan ni oeillère.



Au centre, il y a donc la guitare, lui qui en possède plus d’une vingtaine, un véritable culte ! Elle n’est pas un frein, bien au contraire. Chez lui, la six cordes est un passeport vers l’inconnu, une aventure sans cesse renouvelée. Il en parle comme d’un outil, un chevalet. Sopico n’est pas peintre mais ses chansons dévoilent des couleurs mouvantes, des lignes qui visent l’horizon. La guitare est le noyau, le centre de tout. De là, Sopico esquisse des univers, des atmosphères. Deux autres éléments sont primordiaux chez lui : l’écriture et l’harmonie. Ces deux mots reviennent régulièrement lorsqu’il parle de sa musique. La guitare ouvre le bal et ensuite viennent se greffer des paroles et des harmonies qui édifient des morceaux à la fois vibrants et sincères, qui ne se cachent pas.



S’il a appris tout seul l’art des mélodies qui soignent les plaies, Sopico a grandi au coeur d’une famille mélomane, elle aussi autodidacte, avec un père et des oncles toujours partants pour dégainer micros et guitares afin de colorier la vie le temps d’une chanson.



“Nuages”

“Cet album, c’est une palette d’émotions, avec les sentiments mis en avant, une façon pour moi de définir ma personnalité en 13 morceaux. Avec ma guitare qui est mon vaisseau, mon navire, mon destrier” dit-il. Il a raison. Il n’a pas eu peur de se mettre à nu dans ce disque sans concession et qui ne s’interdit rien. C’est une vague de fraîcheur et d’audace qui déferle. Rage ou douceur, Sopico reste lui-même. Sur ce disque, il y a encore des interludes comme “Gibraltar” inspiré de Marguerite Duras et où l’on découvre Anagate, une artiste amie ou “Appel Manqué”, où l’on peut entendre sa maman. Sur “Hier”, c’est son père qui joue du mandole algérien. C’est un album à la fois intime et universel, capable d’émouvoir n’importe qui. Quand Sopico ne compose pas, il peut aussi être acteur, comme dans la série The Eddy sur Netflix, il a également participé à la bande-son. Il se voit bien encore producteur, découvrir et aider d’autres artistes. Il déborde de projets. Il a surtout hâte de retrouver la scène avec son groupe. En attendant de jouer, si possible, partout sur la planète. Son impatience est tangible. Sa ferveur non négociable. Sopico arrive.

Il était une fois un père qui offre à son fils, le jour de sa naissance, Jasmine, sa toute première guitare. Ça tient à quoi, un destin…

