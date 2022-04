SOPICO l’affranchi, 23 avril 2022, Marseille.

SOPICO

l’affranchi, le samedi 23 avril à 20:30

BILLETTERIE* : 15€ en prévente* / 17€ sur place* Dans tous les points de vente habituels (Cultura, Fnac, Auchan, Carrefour, Leclerc, Geant etc…) sur les sites (Digitick, Fnac Spectacles, Ticketnet etc …) et sur notre site (voir lien tickets) Autodidacte multi-instrumentiste, SOPICO est un touche-à-tout perfectionniste, qui aime tester des choses artistiquement, sans carcan ni oeillère. Au centre, il y a la guitare, lui qui en possède plus d’une vingtaine, un véritable culte ! Il en parle comme d’un outil, un chevalet. La guitare est le noyau, le centre de tout. De là, SOPICO esquisse des univers, des atmosphères. Deux autres éléments sont primordiaux chez lui: l’écriture et l’harmonie. Il écrit des chansons qui mêlent les genres sans jamais se perdre. Il dévoile une identité très forte, parle de musique libre, de free rap pour définir ses morceaux. Une liberté totale et même quand Sopico rugit ou broie du noir, sa musique reste lumineuse, habitée, insoumise. Comme les nuages, elle change, elle mue, elle est ici et ailleurs. On peut y deviner ce que l’on veut, y mettre ses propres désirs, visions. Les nuages, c’est l’imagination et la rêverie sans cesses convoquées et ce disque, c’est la croisée des mondes, une odyssée hybride, c’est la musique d’hier qui percute celle d’aujourd’hui et de demain. *Attention: Les personnes n’ayant pas la carte d’adhésion à l’Affranchi 2022 devront s’acquitter de 2€ en plus sur place

15€ + 2€ d’adhésion

♫♫♫

l’affranchi 212 bd de St Marcel, 13011 Marseille Marseille Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T20:30:00 2022-04-23T23:00:00