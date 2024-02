Sophye Soliveau trio Auditorium Rennes, mercredi 13 mars 2024.

Mercredi 13 mars, 12h30

Du 2024-03-13 12:30 au 2024-03-13 13:30.

Chanteuse et harpiste nourrie aux musiques afro-américaines depuis l’enfance, Sophye Soliveau crée en sublimant ses peines et communiquant les sensations qui la traversent. Accompagnée d’Éric Turpaud à la basse et d’Andy Berald Catelo à la batterie, elle performe souvent avec le public qu’elle métamorphose en chorale géante. Et la magie opère.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine