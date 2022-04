SOPHROLOGIE SUR L’HERBE Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne

SOPHROLOGIE SUR L’HERBE Château-Gontier-sur-Mayenne, 26 avril 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne. SOPHROLOGIE SUR L’HERBE Place Saint-Jean Jardin du Bout du Monde Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-04-26 – 2022-04-26 Place Saint-Jean Jardin du Bout du Monde

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Envie d’une pause? Améliorer sa respiration, lâcher prise, se détendre…

Je suis heureuse de vous retrouver les pieds dans l’herbe au jardin du bout du Monde pour une séance de sophrologie en pleine nature.

Pas de réservation nécessaire. Venez selon votre envie avec votre tapis.

La séance est ouverte à tous et sera annulée en cas de mauvais temps J’ai hâte de vous retrouver !

Cindy Tous les mardis jusqu’au 26 juillet, Cindy Paulouin vous propose des séances de sophrologie sur l’herbe ! hello@cindypauloin.fr +33 6 47 26 46 74 https://www.cindypauloin.fr/ Envie d’une pause? Améliorer sa respiration, lâcher prise, se détendre…

Je suis heureuse de vous retrouver les pieds dans l’herbe au jardin du bout du Monde pour une séance de sophrologie en pleine nature.

Pas de réservation nécessaire. Venez selon votre envie avec votre tapis.

La séance est ouverte à tous et sera annulée en cas de mauvais temps J’ai hâte de vous retrouver !

Cindy Place Saint-Jean Jardin du Bout du Monde Château-Gontier-sur-Mayenne

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne Autres Lieu Château-Gontier-sur-Mayenne Adresse Place Saint-Jean Jardin du Bout du Monde Ville Château-Gontier-sur-Mayenne lieuville Place Saint-Jean Jardin du Bout du Monde Château-Gontier-sur-Mayenne Departement Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-gontier-sur-mayenne/

SOPHROLOGIE SUR L’HERBE Château-Gontier-sur-Mayenne 2022-04-26 was last modified: by SOPHROLOGIE SUR L’HERBE Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne 26 avril 2022 Château-Gontier-sur-Mayenne mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne