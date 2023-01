SOPHROLOGIE SÉANCES Guenrouet Guenrouet Guenrouet Catégories d’Évènement: Guenrouet

Loire-Atlantique Guenrouet L’Association Respiration de l’être souhaite que la sophrologie en groupe continue, de façon à permettre à chacun.e de bénéficier de ses bienfaits. La possibilité de venir en séance hebdomadaire permet « une bouffée d’oxygène et un relâchement » « une mise entre parenthèses » « un temps à soi ».

La régularité favorise les réflexes de détente corporelle et mentale que vous intégrez dans votre quotidien pour mieux vous sentir dans la vie. Les prochaines séances de groupe commenceront le MERCREDI 11 JANVIER de 19h à 20h.

voici le calendrier :

JANVIER 2023 : 11, 18, 25

FÉVRIER : 1er, 8

pas de séances pendant les vacances scolaires

MARS 2023 : 1er, 8, 15, 22, 29 Nos séances sont animées par Jacqueline Courtois, sophrologue Renseignements et réservations :

« RESPIRATION DE L’ÊTRE » Association

02 40 87 11 17 otsi@cc-paysdepontchateau.fr +33 2 40 01 40 10 Guenrouet

