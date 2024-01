SOPHROLOGIE Saint-Brevin-les-Pins, samedi 20 janvier 2024.

SOPHROLOGIE Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:30:00

fin : 2024-01-20 11:30:00

Atelier sophrologie : Respirer et se sentir mieux

Voici un premier rendez-vous découvertes que Stéphanie vous propose pour souffler et vous ressourcer.

Professeur de sophrologie et de yoga certifiée

Ces moments sont ouverts à tous et sur donation

ATTENTION places limitées inscription en ligne ou par téléphone

40 av du président Roosevelt

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-16 par eSPRIT Pays de la Loire