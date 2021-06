Sophrologie & randonnée de la Baie du Mont-Saint-Michel Vains, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Vains.

Sophrologie & randonnée de la Baie du Mont-Saint-Michel 2021-07-14 12:00:00 12:00:00 – 2021-07-14 18:00:00 18:00:00

Vains Manche Vains

Myriam Idani et Julie Potier, sophrologues avec Raphaël Antunes, guide la baie. Un désir commun d’associer la découverte, les vertus de la marche et les bienfaits de la sophrologie. Une vivance au coeur de la nature pour voyager à travers nos sens dans un cadre unique et préservé.

INFOS PRATIQUES :

– Uniquement sur inscription.

– Accessible à tous à partir de 12 ans.

– Un aller pédestre simple sera possible avec retour en navette.

RDV parking de la Pointe du Grouin du Sud.

sophrologiebymi@gmail.com +33 6 50 80 04 87

