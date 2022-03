Sophrologie pour les tout petits Maison de quartier Notre-Dame Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Atelier ouvert aux parents et à leurs enfants dans le cadre de la programmation des activités proposées aux familles à la maison de quartier Notre-Dame. Un temps ludique à partager avec vos enfants.

sur inscription, entrée libre

Participez avec votre enfant (3 à 6 ans) à un atelier d'initiation à la sophrologie. Des techniques à réutiliser chez soi en famille pour des moments de détente. Maison de quartier Notre-Dame 7, rue Sainte Sophie, versailles Versailles

2022-04-09T10:30:00 2022-04-09T12:00:00

