### Sophrologie pour les femmes enceintes Vous avez envie de prendre du temps pour vous, de vous mettre à l’écoute de votre corps, de vos ressources : la Sophrologie vous propose cela. Avec l’auto massage,et les visualisations dans lesquelles je vous guide et vous accompagne, vous vous offrez un temps de détente et de ressourcement.

sur inscription 20 euros la séance ou 70 les 4 séances (minimum 3 inscrits)

En attendant bébé, prendre soin de soi ! Boutique bulle de bien naitre 55 bis route de gencay, 86000 Poitiers Poitiers Vienne

2021-10-01T09:15:00 2021-10-01T10:30:00;2021-10-08T09:15:00 2021-10-08T10:30:00;2021-10-15T09:15:00 2021-10-15T10:30:00;2021-10-22T09:15:00 2021-10-22T10:30:00

