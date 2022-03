Sophrologie Navarrenx Navarrenx Catégories d’évènement: Navarrenx

Pyrénées-Atlantiques

Sophrologie Navarrenx, 13 mai 2022, Navarrenx. Sophrologie Maison Darralde 26 rue Saint-Antoine Navarrenx

2022-05-13 – 2022-05-13 Maison Darralde 26 rue Saint-Antoine

Navarrenx Pyrénées-Atlantiques Navarrenx Une animation proposée sur le thème “Comment développer l’estime de soi grâce à la sophrologie”.

Ateliers conférences basés sur le bien-être orchestrés par une sophrologue. Une animation proposée sur le thème “Comment développer l’estime de soi grâce à la sophrologie”.

Ateliers conférences basés sur le bien-être orchestrés par une sophrologue. +33 6 07 88 66 99 Une animation proposée sur le thème “Comment développer l’estime de soi grâce à la sophrologie”.

Ateliers conférences basés sur le bien-être orchestrés par une sophrologue. internet

Maison Darralde 26 rue Saint-Antoine Navarrenx

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Navarrenx, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Navarrenx Adresse Maison Darralde 26 rue Saint-Antoine Ville Navarrenx lieuville Maison Darralde 26 rue Saint-Antoine Navarrenx Departement Pyrénées-Atlantiques

Navarrenx Navarrenx Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/navarrenx/

Sophrologie Navarrenx 2022-05-13 was last modified: by Sophrologie Navarrenx Navarrenx 13 mai 2022 Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Navarrenx Pyrénées-Atlantiques