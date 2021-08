Saint-Loup-sur-Semouse Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône, Saint-Loup-sur-Semouse Sophrologie : Marche méditative Saint-Loup-sur-Semouse Saint-Loup-sur-Semouse Catégories d’évènement: Haute-Saône

Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône Saint-Loup-sur-Semouse EUR 0 0 SOPHROLOGIE AVEC SYLVIE BORGNE.

Marche méditative : vendredi 20 août de 18h à 20h.

Pour adultes, au Roupoix “Vivre un moment de détente intense pour trouver le calme en soi et s’offrir un instant d’apaisement. Cette marche douce s’adresse à tous et à toutes.”

