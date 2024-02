Sophrologie Maison du lien social Cornebarrieu, jeudi 15 février 2024.

Sophrologie Ouvert à tous. Jeudi 15 février, 09h30 Maison du lien social

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-15T09:30:00+01:00 – 2024-02-15T10:30:00+01:00

Fin : 2024-02-15T09:30:00+01:00 – 2024-02-15T10:30:00+01:00

Développez votre sérénité et favorisez l’équilibre entre votre corps et votre esprit. Atelier ouvert à tous, animé par une professionnelle.

Informations et inscriptions auprès de la MLS 05 61 07 10 72

Maison du lien social 29 avenue de Versailles, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

Freepik