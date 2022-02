Sophrologie Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Sophrologie Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin, 5 mars 2022, Lille. Sophrologie

Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin, le samedi 5 mars à 10:00

Venez découvrir les secrets de la sophrologie pour affronter les défis du quotidien avec sérénité. Le conseille de quartier de Saint Maurice Pellevoisin vous invite le 05 mars 2022 ,de 10hà 12h, à découvrir la sophrologie… La séance aura lieu dans la salle multi-activités de la mairie de quartier au 74 rue Saint Gabriel.

gratuit

conférence sur le bien être Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin 74 rue Saint Gabriel Lille Saint-Maurice Pellevoisin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin Adresse 74 rue Saint Gabriel Ville Lille lieuville Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin Lille Departement Nord

Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Sophrologie Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin 2022-03-05 was last modified: by Sophrologie Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin 5 mars 2022 lille Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin Lille

Lille Nord