Sophrologie Lever du soleil Plage du Lac du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Catégories d’évènement: Marne

Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Sophrologie Lever du soleil Plage du Lac du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement, 18 juillet 2022, Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement. Sophrologie Lever du soleil Plage du Lac du Der

Plage de Nuisement Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne

2022-07-18 06:00:00 – 2022-07-18 Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Marne Venez vous ressourcer dans la nature et vivez l’instant présent au cours d’une séance de sophrologie sur les plages du Lac du Der. Le nombre de place étant limitées, pensez à réserver. Venez vous ressourcer dans la nature et vivez l’instant présent au cours d’une séance de sophrologie sur les plages du Lac du Der. 10 €. Sur réservation. Venez vous ressourcer dans la nature et vivez l’instant présent au cours d’une séance de sophrologie sur les plages du Lac du Der. Le nombre de place étant limitées, pensez à réserver. Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Autres Lieu Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Adresse Plage de Nuisement Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne Ville Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement lieuville Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Departement Marne

Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-marie-du-lac-nuisement/

Sophrologie Lever du soleil Plage du Lac du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 2022-07-18 was last modified: by Sophrologie Lever du soleil Plage du Lac du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 18 juillet 2022 Plage de Nuisement Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne

Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne