Sophrologie et énergie des arbres Montville, dimanche 9 juin 2024.

Détente garantie grâce à la sophrologie et ressourcement au contact de l’étonnante énergie des arbres. Arboretum regroupant plus de vingt essences situées au bord de la Clèrette et du Cailly. Prévoir coussin, plaid, tapid ou chaise pliante.

Rendez-vous sur le parking de la base de loisirs de Montville, devant l’aire de jeu.

Début : 2024-06-09 09:30:00

fin : 2024-06-09

Montville 76710 Seine-Maritime Normandie

