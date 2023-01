Sophrologie et dégustation sensorielle de vin La Londe-les-Maures La Londe-les-Maures Catégories d’Évènement: La Londe-les-Maures

Var

Sophrologie et dégustation sensorielle de vin La Londe-les-Maures, 18 février 2023, La Londe-les-Maures . Sophrologie et dégustation sensorielle de vin 512 avenue Georges Clémenceau Domaine Château Vert La Londe-les-Maures Var Domaine Château Vert 512 avenue Georges Clémenceau

2023-02-18 18:00:00 18:00:00 – 2023-02-18 19:00:00 19:00:00

Domaine Château Vert 512 avenue Georges Clémenceau

La Londe-les-Maures

Var EUR 25 25 Pour la St Valentin, surprenez votre conjoint et offrez lui une dégustation unique, 100% sensorielle entre sophrologie et œnologie : la dégustation de vin en pleine conscience. candicevollesophrologue@gmail.com +33 6 09 68 37 87 http://candicevolle-sophrologue.fr/ Domaine Château Vert 512 avenue Georges Clémenceau La Londe-les-Maures

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: La Londe-les-Maures, Var Autres Lieu La Londe-les-Maures Adresse La Londe-les-Maures Var Domaine Château Vert 512 avenue Georges Clémenceau Ville La Londe-les-Maures lieuville Domaine Château Vert 512 avenue Georges Clémenceau La Londe-les-Maures Departement Var

La Londe-les-Maures La Londe-les-Maures Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-londe-les-maures/

Sophrologie et dégustation sensorielle de vin La Londe-les-Maures 2023-02-18 was last modified: by Sophrologie et dégustation sensorielle de vin La Londe-les-Maures La Londe-les-Maures 18 février 2023 512 avenue Georges Clémenceau Domaine Château Vert La Londe-les-Maures Var La Londe-les-Maures Var

La Londe-les-Maures Var