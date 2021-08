Villers-Saint-Sépulcre Villers-Saint-Sépulcre Oise, Villers-Saint-Sépulcre Sophrologie et brunch au jardin Les couleurs de l’instant Villers-Saint-Sépulcre Villers-Saint-Sépulcre Catégories d’évènement: Oise

Villers-Saint-Sépulcre

Sophrologie et brunch au jardin Les couleurs de l’instant Villers-Saint-Sépulcre, 29 août 2021, Villers-Saint-Sépulcre. Sophrologie et brunch au jardin Les couleurs de l’instant 2021-08-29 – 2021-08-29

Villers-Saint-Sépulcre Oise Villers-Saint-Sépulcre 25 25 Au calme Offrez-vous un moment hors du temps, une pause bien-être et gourmande au jardin remarquable “Les couleurs de l’instant” à Villers-St-Sépulcre Rejoignez-moi dimanche 29 août de 10h à 12h, venez vous perdre dans ce lieu poétique et découvrez les différents petits recoins de cet endroit extraordinaire Puis rejoignez-moi au fond du jardin pour un instant de sophrologie afin de gagner en calme et sérénité. Savourez un brunch sucré/salé, authentique confectionné par la maitresse des lieux Lenteur et douceur de vivre avant de démarrer la rentrée

Prévoir une tenue confortable et un coussin. 25 euros/personne

Infos et réservations :

06 51 52 25 83 ou alicebenion@gmail.com

Au plaisir de vous retrouve Au calme Offrez-vous un moment hors du temps, une pause bien-être et gourmande au jardin remarquable “Les couleurs de l’instant” à Villers-St-Sépulcre Rejoignez-moi dimanche 29 août de 10h à 12h, venez vous perdre dans ce lieu poétique et découvrez les différents petits recoins de cet endroit extraordinaire Puis rejoignez-moi au fond du jardin pour un instant de sophrologie afin de gagner en calme et sérénité. Savourez un brunch sucré/salé, authentique confectionné par la maitresse des lieux Lenteur et douceur de vivre avant de démarrer la rentrée

Prévoir une tenue confortable et un coussin. 25 euros/personne

Infos et réservations :

06 51 52 25 83 ou alicebenion@gmail.com

Au plaisir de vous retrouve alicebenion@gmail.com +33 6 51 52 25 83 Au calme Offrez-vous un moment hors du temps, une pause bien-être et gourmande au jardin remarquable “Les couleurs de l’instant” à Villers-St-Sépulcre Rejoignez-moi dimanche 29 août de 10h à 12h, venez vous perdre dans ce lieu poétique et découvrez les différents petits recoins de cet endroit extraordinaire Puis rejoignez-moi au fond du jardin pour un instant de sophrologie afin de gagner en calme et sérénité. Savourez un brunch sucré/salé, authentique confectionné par la maitresse des lieux Lenteur et douceur de vivre avant de démarrer la rentrée

Prévoir une tenue confortable et un coussin. 25 euros/personne

Infos et réservations :

06 51 52 25 83 ou alicebenion@gmail.com

Au plaisir de vous retrouve Sophro_nature dernière mise à jour : 2021-08-23 par SIM Picardie – Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis

Détails Catégories d’évènement: Oise, Villers-Saint-Sépulcre Autres Lieu Villers-Saint-Sépulcre Adresse Ville Villers-Saint-Sépulcre lieuville 49.36546#2.21745