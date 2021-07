Sophrologie en plein air Saint-Quay-Portrieux, 4 août 2021, Saint-Quay-Portrieux.

Sophrologie en plein air 2021-08-04 – 2021-08-04 Place d’armes Parc de la Duchesse Anne

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor Saint-Quay-Portrieux

Catherine vous invite à une déambulation silencieuse dans le parc verdoyant de la Duchesse Anne.

Venez prendre soin de vous, pas à pas, à la conquête des essences arborées et de vos sens en éveil.

Une marche ponctuée de pauses pour souffler, se poser après cette période de rentrée.

Un temps pour se relier à soi et à son environnement.

Un espace pour se centrer, relâcher les tensions accumulées et se concentrer sur les petits bonheurs à portée de main.. Durée : 2h. Tout public.

tourisme@saintquayportrieux.com +33 2 96 70 40 64

Catherine vous invite à une déambulation silencieuse dans le parc verdoyant de la Duchesse Anne.

Venez prendre soin de vous, pas à pas, à la conquête des essences arborées et de vos sens en éveil.

Une marche ponctuée de pauses pour souffler, se poser après cette période de rentrée.

Un temps pour se relier à soi et à son environnement.

Un espace pour se centrer, relâcher les tensions accumulées et se concentrer sur les petits bonheurs à portée de main.. Durée : 2h. Tout public.

dernière mise à jour : 2021-07-27 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme