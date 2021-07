Saint-Étienne-du-Rouvray Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime Sophrologie en plein air Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray, le vendredi 16 juillet à 15:00

Un sommeil troublé, une alimentation moins saine, une irritabilité, un manque de concentration, plus de difficulté à gérer ton stress et tes émotions ? Besoins d’évacuer, de changer d’air, de partager, souffler, de te centrer sur toi autre part que dans ton appartement. A l’air libre et pur ? L’objectif est de t’apporter des outils que tu pourras facilement reproduire dans ton quotidien pour évacuer les tensions, retrouver du calme, te reconnecter à tes sensations corporelles et tes 5 sens. Trouver un vrai bénéfice en harmonie avec la nature. Prévoir une tenue adaptée à la météo (plutôt chaude), ainsi qu’un tapis ou un linge pour éventuellement s’assoir. Cet atelier est proposé par l’association « L’echo du sens ».

Gratuit – sur inscription

45 minutes de sophrologie dans un cadre vaste et naturel, la forêt Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Chemin des Cateliers, Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray Seine-Maritime

