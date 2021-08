Arromanches-les-Bains Arromanches-les-Bains Arromanches-les-Bains, Calvados Sophrologie en Plein Air Arromanches-les-Bains Arromanches-les-Bains Catégories d’évènement: Arromanches-les-Bains

Calvados

Sophrologie en Plein Air Arromanches-les-Bains, 12 août 2021, Arromanches-les-Bains. Sophrologie en Plein Air 2021-08-12 09:30:00 – 2021-08-12 Jardin Public 7 place du 6 juin 1944

Arromanches-les-Bains Calvados Arromanches-les-Bains Elisabeth, notre experte en sophrologie vous propose, une séance de sophrologie en plein air. «Pour le plaisir des sens» et pour «se reconnecter à son essentiel». Jardin Public d’Arromanches, 9H30. Pour participer à cet événement 12 € vous seront demandés. Elisabeth, notre experte en sophrologie vous propose, une séance de sophrologie en plein air. «Pour le plaisir des sens» et pour «se reconnecter à son essentiel». Jardin Public d’Arromanches, 9H30. Pour participer à cet événement 12 € vous seront… +33 6 50 20 15 88 Elisabeth, notre experte en sophrologie vous propose, une séance de sophrologie en plein air. «Pour le plaisir des sens» et pour «se reconnecter à son essentiel». Jardin Public d’Arromanches, 9H30. Pour participer à cet événement 12 € vous seront demandés. dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Arromanches-les-Bains, Calvados Autres Lieu Arromanches-les-Bains Adresse Jardin Public 7 place du 6 juin 1944 Ville Arromanches-les-Bains lieuville 49.33905#-0.62216