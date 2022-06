SOPHROLOGIE EN NATURE Courgains Courgains Catégories d’évènement: Courgains

Sarthe

SOPHROLOGIE EN NATURE Courgains, 2 juillet 2022, Courgains. SOPHROLOGIE EN NATURE

Butte de Theil Courgains Sarthe

2022-07-02 – 2022-07-02 Courgains

Sarthe Courgains EUR 12 12 Retrouvez Aurore Busin, sophrologue, pour une séance de sophrologie en pleine nature, à la butte de Theil à Courgains.

Rendez-vous à 10h30

Prévoir une serviette et une tenue confortable

Tarif : 12€/personne

Durée : 1h30

Infos et réservations au 07 83 47 97 40 Une séance pour se ressourcer avec la sophrologie +33 7 83 47 97 40 Retrouvez Aurore Busin, sophrologue, pour une séance de sophrologie en pleine nature, à la butte de Theil à Courgains.

Rendez-vous à 10h30

Prévoir une serviette et une tenue confortable

Tarif : 12€/personne

Durée : 1h30

Infos et réservations au 07 83 47 97 40 Courgains

dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Courgains, Sarthe Autres Lieu Courgains Adresse Butte de Theil Courgains Sarthe Ville Courgains lieuville Courgains Departement Sarthe

Courgains Courgains Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courgains/

SOPHROLOGIE EN NATURE Courgains 2022-07-02 was last modified: by SOPHROLOGIE EN NATURE Courgains Courgains 2 juillet 2022 Butte de Theil Courgains Sarthe

Courgains Sarthe