Sophrologie- Des outils pour gérer son stress / Samedi 27 mai de 10h00 à 12h00 Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 27 mai 2023, Paris.

Le samedi 27 mai 2023

de 10h00 à 12h00

.Public adultes. payant

Prix en fonction du Quotient Familial

La sophrologie offre la possibilité à tous d’acquérir, grâce à la reconnexion au corps et à l’accueil des sensations, des outils pour gérer son stress au quotidien et en toute autonomie. Ce stage vous guide vers ces techniques vous permettant de calmer votre mental et d’apaiser votre corps.

Merci d’amener votre tapis de yoga.

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris

Contact : https://www.animactisce.org/stage/1329/16-sophrologie-des-outils-pour-gerer-son-stress-samedi-27-mai-de-10h00-a-12h00.htm?centre=10

