EUR 25 En mêlant la sophrologie et l’œnologie, l’expérience devient unique et surprenante. Un vrai moment de plaisir qu’on a envie de vivre pleinement. La sophrologie est une technique de relaxation psychocorporelle guidée par la voix. A travers des gestes simples de « relaxation dynamique », des techniques de visualisation positive, des exercices de respiration, le sophrologue guide la personne vers la détente mentale et physique. Ainsi celle-ci se sent plus attentive à son corps, ses ressentis, ses sens et ses émotions.



L’atelier de 2 heures s’articulera autour d’un thème et pourra se présenter de cette façon : Un moment d’accueil et un moment pour présenter la séance.



La séance se déroulera debout ou assis, dehors de préférence ou à l’intérieur selon la météo. Parfois allongé selon le thème proposé. A la fin de la séance, et dans la continuité de celle-ci, il y aura la partie dégustation : les yeux fermés, bouteilles cachées…dans le but d’aller chercher les émotions au-delà de la vue. Il y aura à chaque fois un moment de partage sur le vécu de l’expérience.

La sophrologie est une technique de relaxation psycho-corporelle guidée par la voix. A travers des gestes simples de “relaxation dynamique”, des techniques de visualisation positive, des exercices de respiration;

