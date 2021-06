Saint-Céré Saint-Céré Lot, Saint-Céré Sophrologie dans la Nature Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Saint-Céré

Sophrologie dans la Nature Saint-Céré, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Saint-Céré. Sophrologie dans la Nature 2021-07-01 10:00:00 – 2021-07-01 12:00:00

Saint-Céré Lot Saint-Céré 20 EUR 20 Marcher en observant l’intérieur et l’extérieur, prendre le temps de se relâcher,

Se reconnecter aux arbres, rétablir notre respiration consciente.

Pour les familles, adultes, enfants. +33 6 81 37 57 56 Marcher en observant l’intérieur et l’extérieur, prendre le temps de se relâcher,

Se reconnecter aux arbres, rétablir notre respiration consciente.

Pour les familles, adultes, enfants. Annick Virot

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Céré Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Céré Adresse Ville Saint-Céré lieuville 44.86143#1.88872