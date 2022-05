Sophrologie & Chocolat, découverte de nos 5 sens Veuxhaulles-sur-Aube Veuxhaulles-sur-Aube Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Veuxhaulles-sur-Aube

Sophrologie & Chocolat, découverte de nos 5 sens Veuxhaulles-sur-Aube, 25 mai 2022, Veuxhaulles-sur-Aube. Sophrologie & Chocolat, découverte de nos 5 sens Salle des fêtes 36 Rue H. Jurien de la Gravière Veuxhaulles-sur-Aube

2022-05-25 – 2022-05-25 Salle des fêtes 36 Rue H. Jurien de la Gravière

Veuxhaulles-sur-Aube Côte-d’Or Veuxhaulles-sur-Aube EUR 17 17 En compagnie de Claudine venez découvrir les différentes sensations de dégustation du chocolat, en partenariat avec le Chocolatier Serge BARBIER. Alliez plaisir, détente et gourmandise le temps d’un après-midi. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

RÉSERVATIONS ET RÈGLEMENT : 00 33 (0)3 80 91 13 19 ou contact@tourisme-chatillonnais.fr

14h-15h30

17€, à partir de 7 ans contact@tourisme-chatillonnais.fr +33 3 80 91 13 19 En compagnie de Claudine venez découvrir les différentes sensations de dégustation du chocolat, en partenariat avec le Chocolatier Serge BARBIER. Alliez plaisir, détente et gourmandise le temps d’un après-midi. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

RÉSERVATIONS ET RÈGLEMENT : 00 33 (0)3 80 91 13 19 ou contact@tourisme-chatillonnais.fr

14h-15h30

17€, à partir de 7 ans Salle des fêtes 36 Rue H. Jurien de la Gravière Veuxhaulles-sur-Aube

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Veuxhaulles-sur-Aube Autres Lieu Veuxhaulles-sur-Aube Adresse Salle des fêtes 36 Rue H. Jurien de la Gravière Ville Veuxhaulles-sur-Aube lieuville Salle des fêtes 36 Rue H. Jurien de la Gravière Veuxhaulles-sur-Aube Departement Côte-d'Or

Sophrologie & Chocolat, découverte de nos 5 sens Veuxhaulles-sur-Aube 2022-05-25 was last modified: by Sophrologie & Chocolat, découverte de nos 5 sens Veuxhaulles-sur-Aube Veuxhaulles-sur-Aube 25 mai 2022 Côte-d'Or Veuxhaulles-sur-Aube

Veuxhaulles-sur-Aube Côte-d'Or