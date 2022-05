Sophrologie & Chocolat, découverte de nos 5 sens Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine Catégories d’évènement: Châtillon-sur-Seine

Côte-d'Or

Sophrologie & Chocolat, découverte de nos 5 sens Châtillon-sur-Seine, 28 mai 2022, Châtillon-sur-Seine. Sophrologie & Chocolat, découverte de nos 5 sens Office de tourisme du Châtillonnais 1 Rue du Bourg Châtillon-sur-Seine

2022-05-28 – 2022-05-28 Office de tourisme du Châtillonnais 1 Rue du Bourg

Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or Châtillon-sur-Seine En compagnie de Claudine venez découvrir les différentes sensations de dégustation du chocolat, en partenariat avec le Chocolatier Serge BARBIER. Alliez plaisir, détente et gourmandise le temps d’un après-midi. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Samedi 28/05 de 14h à 15h30, 17€ par personne, chocolat compris.

Informations et réservations : 00 33 (0)3 80 91 13 19, contact@tourisme-chatillonnais.fr En compagnie de Claudine venez découvrir les différentes sensations de dégustation du chocolat, en partenariat avec le Chocolatier Serge BARBIER. Alliez plaisir, détente et gourmandise le temps d’un après-midi. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Samedi 28/05 de 14h à 15h30, 17€ par personne, chocolat compris.

Informations et réservations : 00 33 (0)3 80 91 13 19, contact@tourisme-chatillonnais.fr Office de tourisme du Châtillonnais 1 Rue du Bourg Châtillon-sur-Seine

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Châtillon-sur-Seine, Côte-d'Or Autres Lieu Châtillon-sur-Seine Adresse Office de tourisme du Châtillonnais 1 Rue du Bourg Ville Châtillon-sur-Seine lieuville Office de tourisme du Châtillonnais 1 Rue du Bourg Châtillon-sur-Seine Departement Côte-d'Or

Sophrologie & Chocolat, découverte de nos 5 sens Châtillon-sur-Seine 2022-05-28 was last modified: by Sophrologie & Chocolat, découverte de nos 5 sens Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine 28 mai 2022 Châtillon-sur-Seine Côte-d'Or

Châtillon-sur-Seine Côte-d'Or