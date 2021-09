Boulogne-sur-Mer Hôtel Désandrouin (ou Palais Impérial) Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais Sophrologie au palais impérial Hôtel Désandrouin (ou Palais Impérial) Boulogne-sur-Mer Catégories d’évènement: Boulogne-sur-Mer

Pas-de-Calais

Sophrologie au palais impérial Hôtel Désandrouin (ou Palais Impérial), 18 septembre 2021, Boulogne-sur-Mer. Sophrologie au palais impérial

Hôtel Désandrouin (ou Palais Impérial), le samedi 18 septembre à 10:30

Profitez des journées du Patrimoine pour découvrir la sophrologie et un pan de l’histoire boulonnaise lors d’un même atelier ! Florence Pécriaux, sophrologue, vous accueille au palais impérial, lieu de séjour de l’empereur Napoléon, pour ré-harmoniser votre souffle et vos gestes au contact de ce bâtiment emblématique. Profitez des journées du Patrimoine pour découvrir la sophrologie et un pan de l’histoire boulonnaise lors d’un même atelier ! Hôtel Désandrouin (ou Palais Impérial) 17 rue du Puits d’Amour – 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais Autres Lieu Hôtel Désandrouin (ou Palais Impérial) Adresse 17 rue du Puits d'Amour - 62200 Boulogne-sur-Mer Ville Boulogne-sur-Mer lieuville Hôtel Désandrouin (ou Palais Impérial) Boulogne-sur-Mer