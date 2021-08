Roynac Roynac Drôme, Roynac Sophrobalade Roynac Roynac Catégories d’évènement: Drôme

Roynac

Sophrobalade Roynac, 27 septembre 2021, Roynac. Sophrobalade 2021-09-27 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-27 12:00:00 12:00:00

Roynac Drôme Roynac Animée par Albert Marnas, sophrologue.

Rendez-vous à la mairie de Roynac à 10h. pour partir au col du Devès. albert.marnas@alma-sophrologie.fr +33 7 67 82 71 39 http://www.alma-sophrologie.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Roynac Autres Lieu Roynac Adresse Ville Roynac lieuville 44.64298#4.94056