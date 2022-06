SOPHROBALADE Louzes Louzes Catégories d’évènement: Louzes

Sarthe

SOPHROBALADE Louzes, 3 août 2022, Louzes. SOPHROBALADE

Belvédère de Perseigne Louzes Sarthe

2022-08-03 – 2022-08-03 Louzes

Sarthe Louzes Sophrobalade animée par Aurore BUSIN sophrologue.

Prenez un temps pour vous, pour vous connecter à la nature. Une vraie bulle de bonheur et de bien-être dans le cadre magique de la forêt de Perseigne !

RDV à 10h30 ou à 14h au Belvédère de Perseigne.

Tarifs: 10€ adulte, 5€ enfant .

