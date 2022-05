Sophrobalade Lisle-sur-Tarn Lisle-sur-Tarn Catégories d’évènement: Lisle-sur-Tarn

Sophrobalade Sentier de découverte – Foret de Sivens Maison Forestière de Sivens Lisle-sur-Tarn

2022-05-22 15:00:00 – 2022-05-22 17:00:00

Lisle-sur-Tarn Tarn Lisle-sur-Tarn EUR 15 15 Venez découvrir les bienfaits de la sophrologie alliée à la marche en pleine forêt.

Un moment de détente et de reconnexion, au cœur des bois de Sivens. contact@ninaclaret.fr +33 6 32 58 24 03 https://www.ninaclaret.fr/sophro-balade Sentier de découverte – Foret de Sivens Maison Forestière de Sivens Lisle-sur-Tarn

