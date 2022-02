Sophrobalade Houlgate Houlgate Catégories d’évènement: Calvados

Houlgate

Sophrobalade Houlgate, 13 avril 2022, Houlgate. Sophrobalade Houlgate

2022-04-13 09:30:00 – 2022-04-13 11:30:00

Houlgate Calvados Houlgate Offrez-vous une douce parenthèse pour bien débuter la journée avec une balade dédiée à la sophrologie. Une invitation au voyage intérieur qui vous permettra de mieux vous comprendre et de dépasser vos limites dans un cadre calme et naturel.

(Dès 12 ans) Offrez-vous une douce parenthèse pour bien débuter la journée avec une balade dédiée à la sophrologie. Une invitation au voyage intérieur qui vous permettra de mieux vous comprendre et de dépasser vos limites dans un cadre calme et naturel.

(Dès 12… +33 6 63 86 49 74 https://www.cboust-sophrologue.fr/ Offrez-vous une douce parenthèse pour bien débuter la journée avec une balade dédiée à la sophrologie. Une invitation au voyage intérieur qui vous permettra de mieux vous comprendre et de dépasser vos limites dans un cadre calme et naturel.

(Dès 12 ans) Houlgate

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Houlgate Autres Lieu Houlgate Adresse Ville Houlgate lieuville Houlgate Departement Calvados

Houlgate Houlgate Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/houlgate/

Sophrobalade Houlgate 2022-04-13 was last modified: by Sophrobalade Houlgate Houlgate 13 avril 2022 Calvados Houlgate

Houlgate Calvados