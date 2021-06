Rouen Quais RG de Rouen Rouen, Seine-Maritime Sophrobalade – Fête du Fleuve de Rouen Quais RG de Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Quais RG de Rouen, le dimanche 4 juillet à 14:00

Dans le cadre de la Fête du Fleuve organisée par la Ville de Rouen, Mon P’tit Atelier de la COP21 vous propose une Sophrobalade sur les quais Rive Gauche de Rouen. Au départ du Pavillon de l’Eau de la Métropole Rouen Normandie sur les quais Rive Gauche de Rouen (espace Rouen sur Mer), partez pour une balade mêlant découverte de la biodiversité de la Presqu’île Rollet et mouvement de sophrologie. Reconnexion à la nature assurée ! A partir de 6ans, **gratuit sur inscription sur le pavillon de l’eau directement**, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Durée 2h maximum. Balade animée par l’Echo des Sens.

gratuit sur inscription au Pavillon de l’Eau (espace Rouen sur Mer)

Dans le cadre de la Fête du Fleuve organisée par la Ville de Rouen, Mon P'tit Atelier de la COP21 vous propose une Sophrobalade sur les quais Rive Gauche de Rouen.

2021-07-04T14:00:00 2021-07-04T16:00:00

