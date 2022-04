Sophro’balade en forêt, 17 août 2022, .

Sophro’balade en forêt

2022-08-17 11:30:00 – 2022-08-17 13:00:00

Venez découvrir la forêt de l’abbaye de La Lucerne, à travers une sophro’balade. Entre forêt et vallée du Thar, retrouvez sérénité au coeur de cette nature et de ce site monastique emblématique de la région.

– C’est quoi une Sophro’balade ? –

Une alliance entre sophrologie, marche douce et découverte du territoire.

Au programme : marche douce, exercices de sophrologie ( Respirations, relâchements musculaires, éveil des sens…) pour se ressourcer, s’aérer, se détendre, se recentrer sur l’essentiel, se reconnecter à soi et à la nature.

Niveau : Facile. (+ ou – 2 kms)

Date : Mercredi 17 août 2022

Horaires :

1er groupe : 11 h 30 – 13 h

2ème groupe : 14 h – 15 h 30

A prévoir :

– Réserver sa place au 07 80 00 75 45

– Emmener une tenue et des chaussures confortables et adaptées à la météo, un sac à dos léger et une bouteille d’eau.

– Paiement sur-place, en espèces, ou par chèque.

dernière mise à jour : 2022-04-24